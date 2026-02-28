El español Pablo Longoria, reemplazado en la presidencia del OM

La decisión se inscribe en el marco de una reorganización "provisional, mientras se llevan a cabo los trámites necesarios para la búsqueda y designación de un nuevo presidente".

"Alban Juster, que lleva ocho años en el Olympique de Marsella, ocupaba hasta ahora el cargo de director general de Finanzas y Cumplimiento Normativo del club", indicó el equipo.

Esta reorganización, agrega el comunicado, "garantiza la continuidad administrativa, financiera y operativa del Olympique de Marsella", que continuará "con todas sus actividades y prioridades deportivas y económicas".

Según la prensa francesa, Longoria negociaba su salida del club -propiedad del multimillonario estadounidense Frank McCourt-, tras el último episodio de las turbulencias que ha vivido en Marsella: el despido del entrenador Roberto de Zerbi.

Unos días más tarde, el Marsella anunciaba que las funciones del español quedaban restringidas a la representación institucional del club en las instancias francesas y europeas, una decisión que sonaba a un descarte de su influencia real.

El mandato de Longoria cosechó como máximo logro dos subcampeonatos de Liga, lo que implicó el retorno del equipo a la Champions League.