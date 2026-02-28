Giráldez: "El Lyon es claramente el favorito de la eliminatoria"

"A veces se nos olvida que el equipo que nos tocó es el que ganó la fase de grupos a ocho partidos en la Liga Europa. Lo digo por si alguien puede pensar que es más asequible que el otro que nos podía tocar -Aston Villa-”, apuntó el técnico gallego.

En rueda de prensa, el técnico celeste lamentó que su equipo tenga que jugar el partido de vuelta Groupama Stadium, un campo “imponente” y donde le espera un rival “con una capacidad descomunal para hacer daño”.

“Es un equipo muy físico, vamos a tener que estar perfectos para pasar la eliminatoria”, avisó Giráldez, que se agarra a la “ilusión” que hay en el vestuario para sorprender al conjunto dirigido por Paulo Fonseca.

“Yo tengo mucha confianza en mi equipo. La ilusión que tenemos todos por pasar nos tiene que ayudar a mantenernos 180 minutos con la opción de poder pasar. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que posiblemente va a ser el cruce más complicado que pueda tener alguien en este momento de la competición. Nos ha tocado el Lyon y tenemos que ir a por ellos”, resaltó.

Giráldez recordó que el Lyon es tercero actualmente en una liga “emergente” como la francesa, en la que hay equipos “con un talento brutal tanto en lo físico como en lo técnico”.

“Me mantengo que no me gustaban los rivales franceses, pero tampoco me gustaba el Aston Villa. Si queremos seguir adelante y seguir soñando tenemos que superar a equipos muy potentes”, sentenció.