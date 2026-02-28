James Rodríguez, suplente en su posible debut con el Minnesota United

El mediapunta se perdió el primer partido de la temporada, que se saldó con un empate en el campo del Austin, porque no había recibido aún su visado de trabajo.

A sus 34 años, Rodríguez encontró su nuevo hogar en la fría Minnesota tras abandonar la disciplina del León mexicano el pasado noviembre. Su contrato se extiende hasta junio, justo antes del inicio del Mundial 2026, aunque el club tiene una opción para ampliarlo hasta el final de la temporada.

En la presentación con su nuevo equipo, el exjugador de Real Madrid y Bayern Munich, entre otros, se mostró agradecido con el Minnesota United por la confianza depositada en él, ya que le permitirá prepararse para el Mundial.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.