Pathé Ciss, homenajeado por el Rayo tras ganar la Copa África

El club madrileño tuvo la oportunidad de hacerle el homenaje el pasado 24 de enero, en el partido frente a Osasuna, pero consideró "inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida".

Pathé Ciss recibió antes del partido una camiseta conmemorativa de manos del presidente del club, Raúl Martín Presa, en la que estaba serigrafiado 'Campeón AFCON'.

Antes del partido también se rindió homenaje al extremo Álvaro García, que, con 199 partidos, es el jugador del Rayo con más encuentros oficiales de la historia del club en Primera, superando a otra 'leyenda', Jesús Diego Cota.