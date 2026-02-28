Rubén de la Barrera debuta ante un discutido Luis García

El técnico culturalista, que suplió esta semana al destituido José Ángel Ziganda, tiene como objetivo romper la dinámica de diez jornadas sin conocer la victoria y más de tres meses sin ganar en terreno leonés.

De la Barrera tendrá a todos sus jugadores disponibles, con tres de ellos aún pendientes de su debut tras su llegada en el mercado invernal, en el caso del defensa Peru Rodríguez, o después, al encontrarse sin equipo, como sucede con el centrocampista internacional serbio Nemanja Radoja.

El estreno del gallego en su vuelta a León puede suponer algún retoque a las alineaciones más habituales de su predecesor. Así, jugadores como el centrocampista Javier Fernández "Bicho", el extremo brasileño Lucas Ribeiro o el delantero y máximo goleador Manu Justo podrían disfrutar de nuevo de la titularidad.

En Las Palmas, Luis García empieza a ser discutido tras siete partidos sin ganar. El preparador asturiano asegura contar con el respaldo del club isleño, pese a que el equipo amarillo no celebra una victoria desde hace casi dos meses (ante el colista, el Real Zaragoza), con cinco puntos sumados de los últimos veintiuno posibles como escaso bagaje para un aspirante al ascenso.

La Unión Deportiva sigue siendo el equipo menos goleado de la categoría -22 tantos recibidos- y el que menos partidos ha perdido -solo cinco-, pero su caída libre es evidente. A pesar de esto, aún se mantiene en los puestos de promoción de ascenso, aunque con un solo punto de ventaja sobre Córdoba, Sporting de Gijón y Ceuta, al que recibirá el siguiente domingo, 8 de marzo.

El conjunto grancanario necesita vencer en León no solo para poner fin a su negativa racha de resultados, sino para no perder de vista la zona de ascenso de directo, que ocupa el Castellón a siete puntos de distancia tras empatar el pasado sábado en la isla con un gol en el tiempo de prolongación (1-1).

Las Palmas solo tendrá la baja del extremo Ale García, en proceso de recuperación de una lesión muscular, según informó el propio Luis García el pasado viernes.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Bicho, Maestre; Víctor Moreno, Chacón, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti, Miyashiro, Manu Fuster; y Jesé.