Xavi Hernández da su firma a 'Nosaltres', la candidatura de Víctor Font

La leyenda azulgrana ha acudido al cuartel general de 'Nosaltres' acompañado de su mujer, Núria Cunillera, y de sus padres, Joaquim y María Mercè, que también han respaldado el proyecto de Font.

El pasado mes de noviembre, el exjugador del Barcelona ya dio su apoyo implícito a dicha precandidatura cuando acudió a la presentación del movimiento transversal con el que el empresario de Granollers (Barcelona) pretende presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo.

Xavi no ha sido la única personalidad que en los últimos días ha dado su firma a alguno de los precandidatos. Esta misma semana, el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco', y su adjunto en la secretaría técnica, Bojan Krikic, se acercaron a la sede de 'Defensem el Barça', para firmar por la candidatura de Joan Laporta.

El presidente saliente también recibió el aval del entrenador del primer equipo, Hansi Flick, aunque lo hizo de una forma más discreta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Font, Laporta, el exdirectivo Xavier Vilajoana y el financiero Marc Ciria -los cuatro aspirantes a la presidencia- tienen de plazo hasta el próximo lunes para entregar las 2.337 firmas de socios barcelonistas que necesitan para convertirse en candidatos.