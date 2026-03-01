2-2. Marco Asensio evita la primera derrota del Fenerbahce

El segundo empate seguido aleja al conjunto de Zeki Gole del primer lugar. Ahora cuatro puntos separan al Fenerbahce del Galatasaray que el sábado batió al Alanyaspor.

La primera derrota de la temporada planeó alrededor del Fenerbahce que sumó su noveno empate del curso, en un partido que enderezó en la última media hora porque el Antalyaspor, duodécimo y con un solo triunfo en los cuatro partidos recientes, tomó ventaja en el 43, cuando una buena jugada individual de Samuel Ballet acabó con un pase que introdujo Levent Mercan en su propia portería.

El cuadro local de Sami Ugurlu amplió su ventaja al inicio de la segunda parte, en el 50, con el gol del neerlandés Sander Van Streek que cabeceó un buen pase de Bunyamin Balci.

Pero apareció Marco Asensio para salvar de la derrota a su equipo y dos acciones suyas propiciaron el empate del Fenerbahce, que acortó distancias en el 63 con un pase del español que cabeceó el francés Sidiki Cherif y el empate que llegó con otro centro, desde la derecha, del exjugador del Real Madrid que interceptó Vaysel Sari que envió la pelota en su propia portería.

Sin embargo, es un paso atrás para el Fenerbahce que une esta igualada a la cosechada en la pasada fecha contra el Kasimpasa y que le deja a cuatro puntos del liderato del Galatasaray.