Al menos un hincha muere durante pelea de barras de Colo Colo y Universidad de Chile

Según las versiones oficiales, los hechos de violencia se desataron cuando miembros de una barra brava de la U atacaron a una caravana de hinchas del equipo Cacique que recorría una avenida con destino al estadio capitalino.

La víctima murió en un centro asistencial a consecuencia de disparos que recibió y el otro hincha fue ingresado con heridas, pero se encuentra fuera de peligro, según los informes médicos.

En la entrada de la clínica se registraron también disturbios, aunque no hubo víctimas, añadieron las fuentes.

Funcionarios del cuerpo militarizado de la Policía Carabineros de Chile lograron detener a dos sospechosos, que fueron trasladados a la comisaría del barrio de Pudahuel, agregaron las fuentes sin ofrecer más detalles.