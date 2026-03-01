Alianza Lima se mantiene como líder pero Universitario gana y se ubica segundo

Alianza viajó a Cajamarca para enfrentarse con el UTC, que sufrió el partido al jugar con un hombre menos desde el inicio, pues en el minuto 7 el árbitro expulsó al centrocampista ecuatoriano Luis Arce.

En un encuentro que parecía que iba a acabar en empate, en los minutos de descuento, el capitán y defensa del conjunto íntimo, Renzo Garcés, se adelantó en el campo, entró en el área de los de Cajamarca y metió gol de cabeza.

Pero el partido no acabó el sábado pues el presidente de UTC,Osías Ramírez, presentó un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la jugada previa que derivó en el gol de Alianza Lima.

El Universitario ganó este domingo en el Monumental 1-0 al FC Cajamarca, gracias a un tiro libre del mediocentro argentino Lisandro Alzugaray, exjugador de Independiente del Valle, en el minuto 66 y firmó así su primer gol en el equipo de Lima.

El tricampeón del torneo, que busca su cuarto título consecutivo, es segundo con 11 puntos, mientras que los visitantes son duodécimos con cinco unidades.

Empatado en puntos con el conjunto crema está el Chankas, que se mantiene invicto tercero en la tabla con once unidades, y ganó 1-2 al Melgar de Arequipa, que a pesar de su buen inicio de temporada es quinto con nueve puntos.

El equipo de Juan Reynoso anotó un solo tanto obra de Matías Zegarra, su primer gol en la máxima categoría, mientras que los de Andahuaylas sorprendieron en Arequipa gracias al mediocentro panameño Abdiel Ayarza que hizo doblete en los últimos minutos del encuentro.

El Sport Huancayo ganó 2-1 al Sporting Cristal, que no acaba de encontrarse en el torneo al ser undécimo con solo cinco puntos y el miércoles 4 de marzo se verá las caras con el Carabobo venezolano en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

En los otros resultados de la fecha, empataron sin goles el Alianza Atlético y el ADT, al igual que el Sport Boys y el Moquegua, Comerciantes Unidos ganó 3-1 al Atlético Grau, el Cienciano ganó 3-2 al Deportivo Garcilaso y el Juan Pablo II College ganó 2-1 al Cusco.