Boca suma su tercer empate consecutivo como local y vuelve a ser silbado

Con un gol del uruguayo Miguel Ángel Merentiel, el ‘Xeneize’ igualó un encuentro que había comenzado en desventaja con el tanto de Luciano Paredes y que significó el tercer empate consecutivo en casa.

Luego de las igualdades sin convertir con Platense y Racing Club, Boca sumó su tercera presentación en La Bombonera sin ganar y la plantilla se retiró silbada nuevamente.

Con el triunfo en el medio por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, que fue como una bocanada de aire fresco, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la novena posición del Apertura con nueve unidades, fuera de la zona de clasificación a la segunda fase de eliminación directa.

En los otros duelos de este sábado, Independiente derrotó por 2-0 a Central Córdoba con goles del paraguayo Gabriel Ávalos e Iván Marcone, mientras que San Lorenzo igualó 0-0 con Talleres en su visita a Córdoba.

Este domingo continuará la octava fecha con cinco partidos, de los que se destaca el clásico rosarino entre Newell’s Old Boys y Rosario Central, mientras que el lunes habrá cuatro encuentros con el comienzo de la era pos Gallardo en River Plate, equipo que jugarpa de visitante contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

El final de esta fecha será el martes con tres partidos y el Atlético Tucumán-Racing Club como principal atracción.