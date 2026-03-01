Con otro gol de Di María, Rosario Central se queda con el clásico ante Newell’s Old Boys

Autor de cuatro goles en ocho partidos disputados, Di María repitió su presencia en el tanteador como en el clásico del semestre pasado, cuando de local, el ‘Canalla’ se impuso con gol del campeón del mundo en Catar 2022.

Enzo Copetti convirtió el segundo tanto para el triunfo ante un Newell’s Old Boys que estrenaba técnico en Fran Darío Kudelka y que está en el sótano de la Zona A con apenas dos unidades sobre 24 posibles.

Por su parte, Rosario Central, que lleva seis victorias seguidas ante su clásico rival y no pierde como visitante ante Newell’s desde el Apertura 2008, trepó a la cuarta posición de la Zona B con 14 unidades.

El sábado, en el comienzo de la octava jornada, Boca Juniors cosechó su tercer empate consecutivo en casa al igualar 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Independiente se impuso por 2-0 ante Central Córdoba y San Lorenzo hizo tablas sin abrir el tanteador con Talleres, en Córdoba.

Este lunes habrá cuatro encuentros con el comienzo de la era post Gallardo en River Plate de visita a Independiente Rivadavia en Mendoza como duelo central, mientras que el final de esta fecha será el martes con tres partidos, de los que el Atlético Tucumán-Racing Club es la principal atracción.