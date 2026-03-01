Cucho Hernández, novedad en el Betis; Alexis, titular en Sevilla con la baja de Maupay

El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, repite el once de las últimas jornadas, con el único cambio de Cucho Hernández, quien ya jugó todo el segundo tiempo en el empate en casa ante el Rayo, en detrimento de Bakambu, que comenzará en el banquillo tras haber sufrido un golpe en ese choque de la pasada jornada frente a los vallecanos.

En el Sevilla, el argentino Matías Almeyda, quien no estará en el banquillo al cumplir el segundo de sus siete partidos de sanción por su expulsión ante el Alavés, sorprende con la titularidad del veterano delantero chileno Alexis ante la ausencia de Maupay, junto con las novedades de los canteranos José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez por los franceses Nianzou, sancionado, y Batista Mendy, que es suplente.

El Betis sale con Valles; Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fidalgo; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

El Sevilla juega de inicio con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Alexis; y Akor Adams.