Limache recupera el liderato en Chile con una goleada a Huachipato

El superclásico número 199 del futbol chileno terminó con un hincha muerto en una pelea de barras bravas y la victoria de Universidad de Chile por 0-1 sobre Colo Colo.

Los Tomateros, como es conocido Deportes Limache, lideran con 11 puntos y se mantienen invictos al enlazar su tercer triunfo de la temporada, luego de haber cerrado el 2025 con una lucha contra el descenso y perder la final de la Copa Chile.

“Esto es para que lo disfrute la gente. Hemos pasado momentos difíciles, pelear el descenso durante 30 fechas, la pérdida del final fue un golpe fuerte. Queríamos una revancha”, afirmó el entrenador Víctor Rivero.

El equipo de Valparaíso aprovechó su condición de local frente a los negriazules, que todavía no se recuperan de la eliminación sufrida en la fase previa de la Copa Libertadores a manos del Carabobo venezolano, que los ha dejado sin competir en torneos internacionales.

La quinta fecha marcó la recuperación de la U de Chile, que derrotó a Colo Colo en su visita al estadio Monumental. Fue su primera victoria en el campeonato.

El entrenador de los laicos, Francisco Meneghini, logró liberar la presión que había con este resultado, que lo hizo escalar hasta la décima posición al sumar 6 unidades.

El triunfo ante el archirrival llega en un momento clave, pues el próximo miércoles jugará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Palestino, en busca de un cupo a la fase de grupos del certamen.

Universidad Católica sacó aprovechó al llegar a 10 enteros para trepar en la clasificación y ponerse como escolta en la Liga al vencer por 1-2 en su visita a Ñublense, que perdió su primer partido y bajó hasta la sexta plaza con 8 unidades.

El cuadro de La Franja obtuvo una victoria agónica que selló su máximo goleador, el argentino Fernando Zampedri, en el minuto 90, autor de un doblete, el segundo que firma al hilo.

Zampedri lidera con 8 goles la clasificación de goleadores, un logro que ha repetido por seis campañas.

Más abajo de los cruzados se encuentran el tercero Unión La Calera, que ganó 3-0 al séptimo Audax Italiano, y con 9 puntos está igualado con el cuarto Huachipato y el quinto Colo Colo, quien con la derrota dejó escapar la oportunidad de ascender a la cima.

Cobresal cayó por 0-1 ante al decimocuarto La Serena y ocupa el octavo lugar con 7 enteros, misma cantidad que Audax y Universidad de Concepción que está noveno tras perder por 0-3 ante Everton, que sigue como colista.

Coquimbo Unido es undécimo con 6 puntos tras caer por 0-1 ante Deportes Concepción, el penúltimo del torneo con 4.

O’Higgins le sigue con las mismas unidades, luego de perder por 4-2 ante el decimotercero Palestino.