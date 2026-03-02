El Barça, ante una proeza; el Atlético, a por su vigésima final copera

Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el Barcelona le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la ida. Fue en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17 frente al PSG.

Los parisinos habían ganado 4-0 en su estadio, en la vuelta, los azulgrana ganaron por 6-1, con un tanto en el último momento de Sergi Roberto.

Las otras veces que llegó a la vuelta con cuatro goles de desventaja, el Barça cayó. Ocurrió en la Copa de Ferias de la 61-62 ante el Valencia (6-2 y 1-1), frente a la Real Sociedad en octavos de la Copa 1968-69 (5-1 y 3-0), contra el Bayern de Múnich en semifinales de la Champions 2012-13 (4-0 y 0-3) y ante al Athletic en la Supercopa española de 2015 (4-0 y 1-1).

Para el recuerdo de las remontadas azulgranas y ante el Atlético de Madrid está aquel 5-4, con gol de Juan Antonio Pizzi, en los cuartos de la Copa de 1996-97.

Pero de eso hace mucho. El presente es que el Barça está en un buen momento, pero que el 4-0 lastra absolutamente sus opciones, después de un partido en el que todo le salió mal, desde el gol inicial por un error de Joan García al 4-1 anulado a Cubarsí que desató la desesperación de los de Hansi Flick.

La evidencia es que el Barça está en un gran momento. Desde su regreso al Spotify Camp Nou ha sumado diez victorias en diez partidos, en una serie en la que se ha medido a Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra.

Ante el Atlético de Madrid es el primer gran momento del curso para el Barça en un mes grande, con la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Newcastle, además de la visita liguera a San Mamés, pero también con el regreso de Pedri como director de juego y el gran momento de Lamine Yamal, autor de su primer triplete como profesional, ante el Villarreal.

En previsión de que el equipo de Diego Pablo Simeone acumule más jugadores atrás, Hansi Flick podría darle una vuelta a su idea futbolística. Se plantea dar entrada a Joao Cancelo o incluso jugar con Dani Olmo como falso nueve.

Además, las bajas tampoco ayudan. No estarán disponibles dos titulares: Frenkie de Jong (sancionado) y Eric Garcia (lesionado); ni tampoco Robert Lewandowski, también lesionado. Gavi y Andres Christensen siguen con sus procesos de recuperación.

Por todo ello, la alineación probable del Barça tiene muchas dudas. Son fijos Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Pedri, Fermín, Lamine Yamal y Raphinha.

Las dudas estriban en el acompañante de Cubarsí en el eje; en si Cancelo o Balde, o tal vez los dos, juegan por la izquierda; quien acompañará a Pedri en el medio y si Flick apuesta por Ferran o por Dani Olmo frente a una probable densidad defensiva.

El Atlético de Madrid, enfrente, mantiene la alerta, pese al 4-0 de la ida hace 19 días.

En los 779 partidos de Diego Simeone al frente del equipo rojiblanco solo perdió por cuatro goles de diferencia en cinco ocasiones (4-0 con el Arsenal este curso, 4-0 con el Benfica y el Paris Saint-Germain el anterior, 4-0 con el Bayern en 2020 y 4-0 con el Dortmund en 2018) y la última vez que el equipo madrileño cayó por más goles fue antes de la llegada del técnico argentino y ante el Barça: 5-0 en septiembre de 2011, con Gregorio Manzano como entrenador.

La ventaja es considerable, pero el Atlético la asume con prudencia para el duelo de vuelta, consciente de la capacidad de su rival y la dimensión del desafío. Es el partido más importante del curso hasta ahora. Es la posibilidad de alcanzar una final de la Copa del Rey que no disputa desde 2013, cuando fue campeón del torneo en el Bernabéu. Y también es el trayecto más visible, quizá único, aunque queda en disputa la Liga de Campeones, para romper con la secuencia más larga sin títulos de la era Simeone, ya casi cerca de los cinco años. Desde 2021.

Vencedor en su último compromiso en Oviedo, con el gol decisivo en el minuto 94 de Julián Alvarez, y ganador de sus tres encuentros oficiales más recientes, el Atlético, Simeone y sus futbolistas necesitan esa final, tan distante como está la competencia por la Liga, precisamente con el Barcelona como líder a trece puntos, y a la espera del Tottenham en los octavos de final de la Liga de Campeones.

La temporada en 180 minutos o más. Los 90 o más de Barcelona más los 90 o más de la final, si primero supera su visita al Camp Nou, donde el pasado curso empató a cuatro también en las semifinales de la Copa -entonces era la ida- y donde encara la enésima prueba de fuego como visitante, decisiva y con presión para el conjunto rojiblanco, mermado por la baja de Pablo Barrios, fuera de su octavo encuentro seguido por lesión.

El resto de efectivos están listos para el Camp Nou, entre la gestión de minutos de Simeone frente a un calendario sobrecargado y extenuante. Es su décimo partido desde el 31 de enero, cinco sin cumplir las famosas 72 horas entre el final de un encuentro y el inicio de otro, como ocurre también ahora del 0-1 al Oviedo, acabado a las 23:00 horas del sábado, al pitido inicial de este martes a las 21:00.

Por ello, Simeone rotó en el once titular en el Carlos Tartiere. No jugaron de inicio ni Marcos Llorente ni Marc Pubill ni David Hancko ni Matteo Ruggeri, su defensa tipo en los últimos meses. Tampoco el medio centro Koke Resurrección. Ni el extremo Giuliano Simeone ni los atacantes Julián Alvarez y Antoine Griezmann, entre la duda de la elección sobre su futuro más inmediato, con el Orlando City empeñado en su incorporación.

Todos ellos apuntan al once de este martes, como también Juan Musso, el portero de la Copa del Rey en el Atlético. Son nueve de los once hombres que saldrán en el Camp Nou, al que deben añadirse dos más, entre diversas opciones: el extremo Ademola Lookman, los centrocampistas Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Álex Baena o incluso Nico González; el delantero Alexander Sorloth, con diez goles en 2026; o incluso el lateral Nahuel Molina, si sube a Marcos Llorente al medio campo.

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsi, Gerard Martín, Cancelo o Balde; Pedri, Bernal; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran o Dani Olmo.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente o Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso o Llorente, Koke, Lookman o Nico González; Griezmann y Julián Alvarez.

Árbitro: Ricardo de Burgos (C. Vasco).