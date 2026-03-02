El Espanyol expresa su "apoyo total" a Omar El Hilali

El acta arbitral reflejó que el delantero del Elche Rafa Mir le trasladó al lateral blanquiazul lo siguiente: "Viniste en patera". Actualmente, LaLiga está investigando las imágenes de lo sucedido para determinar si efectivamente se produjeron estos insultos racistas, ya que el futbolista del cuadro ilicitano lo niega.

El proceso está en marcha y el Espanyol ha insistido en su "respeto" a los "procedimientos" que puedan aclarar "con rigor" lo ocurrido durante el partido contra el Elche del último fin de semana. La entidad catalana ha destacado la importancia de garantizar "el derecho de todas las partes a ser escuchadas".

El Espanyol, en su comunicado, ha expresado su "más enérgica condena por lo sucedido". Además, el club catalán ha insistido en la importancia del "respeto", "igualdad" y también "la convivencia" dentro y fuera del campo.

La entidad blanquiazul ha reprobado "las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales". El club ha mantenido que el deporte debe ser un "ejemplo real de integración".