Huijsen y Rodrygo, novedades en una lista sin Camavinga y con seis bajas

Hasta seis bajas por lesión sufre Álvaro Arbeloa para medirse al Getafe. No puede recuperar al francés Camavinga, baja por un problema bucal, tras no poder ejercitarse el domingo junto a sus compañeros, y en el último encuentro, ante el Benfica, perdió a Raúl Asencio por un fuerte golpe que le provocó una contractura cervical.

Por segundo partido consecutivo no estará el delantero francés Kylian Mbappé, por su dolencia en la rodilla izquierda que le ha obligado a parar, y siguen de baja Militao, Dani Ceballos y Jude Bellingham.

El alivio para Arbeloa llega con la recuperación de Huijsen de la leve lesión muscular en el gemelo que le impidió jugar los dos últimos encuentros y el regreso esperado del brasileño Rodrygo.

Las numerosas bajas del Real Madrid provocan una presencia masiva de canteranos en una lista en la que figuran el portero Sergio Mestre y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch, el último con opciones firmes de titularidad.

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Getafe en la jornada 26 de LaLiga la integran:

Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Alaba, Rüdiger , Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.