Neil Warnock vuelve a los banquillos con 77 años para entrenar en la sexta división

El veterano técnico, que logró el ascenso a la Premier League con el Sheffield United, el Queens Park Rangers y el Cardiff City, no dirigía a un equipo desde su breve etapa como interino en el Aberdeen FC, de Escocia, en 2024, tras la cual había anunciado su retirada.

Sin embargo, el legendario entrenador, con una trayectoria de más de cuarenta años en los banquillos, regresa ahora al Torquay, club en el que desde mayo de 2024 formaba parte del consejo como asesor de los nuevos propietarios, con el objetivo de reactivar la lucha por el ascenso.

La entidad está inmersa en una mala racha de cinco partidos sin ganar, que provocó la caída del equipo desde el liderato hasta la cuarta posición, ahora a diez puntos del nuevo líder, el Dorking Wanderers.

El primer partido de esta nueva etapa será este martes en casa ante el Farnborough, que ocupa la vigésima posición de la tabla.

Warnock, considerado uno de los técnicos más carismáticos del fútbol británico, es recordado por su etapa al frente del Sheffield United, al que devolvió a la Premier League en 2006 y con el que alcanzó las semifinales de la FA Cup y de la Copa de la Liga.

Además de sus ascensos con Sheffield United, QPR y Cardiff, también logró promociones con clubes como Notts County y Huddersfield Town en divisiones menores.