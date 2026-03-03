1-0. Luis Suárez pone en ventaja al Sporting

El duelo entre los dos últimos campeones de la competición, el Oporto en el 2024 y el Sporting el pasado curso, estuvo marcado por el equilibrio, con escasas ocasiones de gol.

Sin embargo, los postes evitaron que la pelota alcanzara la red. El conjunto verdiblanco tuvo dos, en las botas del español Ivan Fresneda, una en cada parte, pero Alan Varela también pudo marcar al inicio de la segunda mitad.

El equilibrio se rompió en el 62, cuando una falta del marfileño Seko Fofana Fas sobre el danés Morten Hjulmand dentro del área supuso el penalti que transformó Luis Suárez y que dio el triunfo al Sporting en la ida, jugada en el estadio Jose Alvalade.

El ganador de este duelo se medirá al que venza de la otra semifinal que disputan el Torreense, de Segunda y el Fafe, de tercera, que acabó con empate a un tanto en el choque jugado en febrero.

Los partidos de vuelta se jugarán en Oporto y el campo del Torreense, el Manuel Marqués próximo 22 de abril. EE