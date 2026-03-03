Fútbol Internacional
03 de marzo de 2026 - 17:13

Alavés confirma ida de Coudet a River Plate

Eduardo Coudet (51 años) dejó el Alavés de España para dirigir a River Plate, en sustitución de Marcelo Gallardo.
Eduardo Coudet (51 años) dejó el Alavés de España para dirigir a River Plate, en sustitución de Marcelo Gallardo.ADRIAN RUIZ HIERRO

El Deportivo Alavés confirmó este martes la marcha del entrenador argentino Eduardo Coudet, que firmará por el River Plate de su país.

Por ABC Color

El club español Alavés y el técnico argentino Eduardo Coudet alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su incorporación a la institución vitoriana.

Lea más: Flamengo despide a su entrenador

Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas.

El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante” esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”. EFE