Los Rayados del español Canales comenzarán mañana su nueva era, con Nicolás Sánchez

La directiva de los regios despidió el pasado domingo por malos resultados al entrenador español Domenec Torrent y hace unas horas anunció como nuevo manejador a Sánchez, con experiencia como defensa del equipo y auxiliar técnico del estratega despedido.

Noveno de la tabla de posiciones con la octava ofensiva y la octava defensa, con Torrent el Monterrey fue inestable, lo cual irritó a los hinchas, entre los más fieles de México, que pidieron la salida del entrenador al comprobar los números en su estadio: un triunfo, un empate y dos derrotas.

Sánchez conoce a los jugadores y al fútbol de México por lo que el cambio no será traumático para un conjunto sin margen de distracciones, que mañana recibirá al Querétaro, penúltimo de la tabla de posiciones, con todo a favor para comenzar con buen pie su nueva época.

El entrenador tendrá como auxiliares a su compatriota Walter Erviti, una de las figuras más queridas del club por sus buenas actuaciones entre 2002 y 2008; y Severo Meza, mexicano con tres títulos de Concacaf y dos de liga con los Rayados.

Aunque será hasta el jueves que el nuevo estratega revelará a los medios su plan de trabajo, es obvio que las primeras acciones del sudamericano estarán encaminadas a fortalecer el entendimiento dentro y fuera de la cancha.

Rayados está fallando en la defensa desde hace meses. Ni con el campeón mundial español Sergio Ramos como líder de su zaga fue capaz de mostrar seguridad atrás, lo cual deberá resolver Sánchez, quien fue un buen defensor y en las próximas jornadas evaluará si vale la pena seguir apostando a los zagueros que tiene o contratar en el verano nuevos refuerzos.

De vencer al Querétaro, Monterrey se meterá en zona de clasificación, un buen resultado antes de enfrentar desde el martes próximo en la Copa de campeones de la Concacaf a Cruz Azul, líder del torneo Clausura.

Los Azules derrotaron a los Rayados por 0-2 el pasado sábado en el torneo de liga, el resultado que determinó el despido de Torrent. Ahora los Rayados afrontarán la serie de octavos de finales con ánimo de revancha en un torneo que han ganado cinco veces desde el 2011.

Con Canales, su compatriota Oliver Torres y el argentino Lucas Ocampos como piezas fundamentales en mitad de cancha y con el montenegrino Uros Durjdevic y el francés Anthony Martial como líderes de la delantera, Monterrey saldrá a castigar mañana al Querétaro, en busca de un primer triunfo que, de suceder, empezará a ilusionar a una hinchada comprometida con los colores del club.

Querétaro será el primero de tres compromisos claves para buscar un buen comienzo en la era de Sánchez, que el martes próximo recibirá a los Azules en el torneo de Concacaf y el sábado 7 de marzo visitará al Tigres UANL, su rival más enconado, en el derbi regio.