Barcelona vence al Real Madrid con doblete de Saviola en juego de leyendas en Guadalajara

Precisamente esta entidad territorial mexicana fue epicentro de una crisis de seguridad que se expandió a buena parte del territorio nacional tras la muerte por parte del Ejército del capo narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, hecho que suscitó dudas sobre la realización del Mundial 2026 en México, pero la FIFA ha sido firme en cuanto su respaldo al país norteamericano.

El partido se realizó a 100 días del arranque de la cita mundialista, de la que el estadio Akron de Guadalajara será sede del repechaje, a finales de este mes, y de cuatro partidos.

A pesar de que el juego se desarrolló a un ritmo semilento, por la veteranía de las figuras de ambos equipos, los miles de aficionados que asistieron se entusiasmaron al ver a figuras de la talla de Xavi Hernández y Rafael Márquez, éste último, el consentido de los seguidores mexicanos, por el Barcelona, y a Figo e Iker Casillas, los más aclamados por los blancos.

El partido, de dominio blaugrana, lo resolvió Saviola con dos joyas que dieron muestra de la calidad que conserva de sus años de gloria.

El primer gol lo marcó luego de controlar un balón al filo del área grande, que envió a la red con potente disparo de derecha que se incrustó en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Iker Casillas, al minuto cuatro.

El llamado 'Conejito' repitió la dosis luego de un pase filtrado por Xavi Hernández por el centro, Saviola controló, entró al área y definió abajo, a la izquierda de Casillas para el 2-0 al minuto 18.

El Madrid descontó gracias a un penalti que ejecutó Fernando Hierro, a quien la afición local no olvida por su pasado como directivo del Chivas del Guadalajara.

Con los catalanes además vieron acción Carles Puyol, David Villa, Gaizka Mendieta, Maxwel Entre las figuras del Real Madrid que también se mostraron estuvieron Fernando Morientes, José María Guti, Raúl González, Claude Makélélé, Sávio y Marcelo.