De Frutos llega a la decena con un doblete ante el Oviedo

De Frutos alcanza en la tabla a los también internacionales españoles Borja Iglesias (Celta) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), que en la lista de artilleros nacionales están tras los barcelonistas Lamine Yamal (13 dianas) y Ferran Torres (12).

Álvaro García completó la cuenta del cuadro rayista con su cuarta diana del curso.

La clasificación sigue encabezada por el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, con 23 tantos, siete más que el kosovar Vedat Muriqi (16).

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 13 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 10 goles: Borja Iglesias (3p) (Celta); De Frutos (Rayo Vallecano); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 9 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Mikautadze (GEO) (Villarreal)

- Con 7 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); André Silva (POR) (1p) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Toni Martínez (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol).

Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz (Osasuna); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Bellingham (ING) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) e Isaac (Sevilla); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Bakambu (CGO) (Betis); Ferran Jutglá y Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Espí (Levante); Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea y Carlos Carlos Soler (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Pépé (CIV) y Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Sancet (2p), Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal, Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG), Mario Martín y Satriano (URU) (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque (Sevilla); Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG), Lookman (NIG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Marc Aguado y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi y Juan Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Pep Chavarría, Óscar Valentín, 'Pacha' Espino (URU) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Fede Valverde (URU), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Comert (TUR) (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta).