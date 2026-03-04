Fluminense ficha al argentino Rodrigo Castillo

El ariete Rodrigo Castillo, de 27 años, llega precedido por sus recientes éxitos internacionales con Lanús, club con el que se consagró el año pasado campeón de la Sudamericana y, más recientemente, de la Recopa Sudamericana.

Con el Granate, Castillo registró catorce goles y cuatro asistencias en 33 partidos disputados. Formado en las divisiones inferiores de River Plate, el atacante tuvo pasos por Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de La Plata antes de su explosión futbolística en Lanús.

“Estoy muy orgulloso de llegar a un club tan grande. Tengo mucha expectativa por lo que viene y estoy muy feliz de estar aquí”, afirmó Castillo según el comunicado oficial divulgado por el Flu.

Asimismo, envió un mensaje a la hinchada Tricolor: “Quiero que sepan que dentro del campo voy a dejar todo de mí”. La afición del Fluminense ya tiene motivos para ilusionarse con el nuevo dorsal 19.

Castillo llega con el antecedente inmediato de haber castigado al Flamengo en la última Recopa Sudamericana, en la que fue el gran protagonista del certamen al marcar en ambos partidos de la serie.

Según la prensa brasileña, está previsto que Castillo salga a la cancha con la camiseta tricolor recién la próxima semana, para la quinta fecha del Brasileirão contra Remo.

Antes, el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía se las verá contra Flamengo el próximo domingo, por la final del estadual Carioca. EFE