Laporta: "Nos penalizó el gol anulado a Cubarsí y tampoco ayudó no tener la grada norte"

"Si no llega a ser por el gol de Cubarsí que nos anularon en la ida, y que para mí fue legal, creo que podíamos habernos clasificado. Y tampoco nos ayudó no tener el permiso de la grada norte. Si hubiésemos tenido el gol norte lleno, seguro que habría caído algún gol más", ha afirmado.

Laporta, que ha hecho estas declaraciones tras la presentación del catedrático Oriol Amat como presidente de la comisión económica estatutaria de su candidatura, ha lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona no haya otorgado a tiempo el permiso para que el Spotify Camp Nou hubiese registrado este martes un aforo de 62.000 espectadores en lugar de los 45.000 que asistieron al duelo copero.

"Dicen que el permiso llegará justo antes de que se celebren las elecciones. Vamos a ver si es así, porque al final es difícil de entender por qué ya no está otorgado", ha comentado.

En cualquier caso, el expresidente de la entidad azulgrana ha dicho estar "muy agradecido" a los jugadores, porque dieron "una exhibición de fútbol y lo dieron todo hasta el final", pese a que finalmente no pudieron darle la vuelta al 4-0 que encajó en el Riyadh Air Metropolitano.

"Vivimos una gran noche. Los culers estamos orgullosos de este equipo y de su entrenador (Hansi Flick), y ayer se notó", ha resumido Laporta, muy satisfecho porque el Barça tiene una plantilla muy compensada y un equipo muy equilibrado" que solo necesita pequeños retoques.

"Seguramente se tendrán que hacer algunos ajustes que son necesarios en algunas posiciones. Ese trabajo ya lo está haciendo Deco (Aderson Luiz de Souza, el directo deportivo), pero podrá hacerlo con más tranquilidad a partir del 15 marzo (fecha de las elecciones), si lo socios nos dan su confianza", ha reflexionado.

En este sentido, Laporta ha querido poner en valor que el club ha mejorado en 81 millones de euros el límite salarial de LaLiga, "una prueba más de que Deco está trabajando muy bien".

"Se está haciendo todo con mucha lógica y sentido común. Ahora la masa salarial deportiva es del orden del 52% respecto a los ingresos y eso nos permite trabajar el área deportiva con menos tensiones", ha concluido el aspirante a la presidencia del FC Barcelona.