Lewandowski se ejercita con máscara; el uruguayo Pacífico se entrena con el primer equipo

Los defensas Pacífico y Xavi Espart han sido los elegidos por Hansi Flick para reforzar el entrenamiento ante las bajas por lesión de los carrileros Alejandro Balde y Jules Kounde, que se produjeron durante el partido copero frente al Atlético de Madrid.

Lewandowski se perdió el partido copero a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana ante el Villarreal. Las pruebas determinaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo y se espera que, con protección facial, pueda estar disponible para el encuentro de San Mamés.

En la sesión de entrenamiento del miércoles participaron Roony Bardghji, Marcus Rashford, Szczęsny, Kochen, Araujo, Eric, Casadó, Gavi y Tommy Márqués, además de los citados Xavi Espart y Patricio Pacífico.

Este último, fichado del Defensor Sporting Club uruguayo a principios de febrero, es un habitual de la selección sub-20 y tiene ficha del filial azulgrana, el Barça Atlètic.