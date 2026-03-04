Matarazzo, consciente de que han hecho feliz "a toda una provincia"

La Real estará en la gran final de La Cartuja, al igual que en 2021, pero esta vez con público. “Estoy contento; es una sensación espectacular. Yo creo que es un momento muy bonito para todos”, ha comentado sobre la clasificación de su equipo a la final, tras volver a derrotar, al igual que en la ida, por 1-0, al conjunto bilbaíno.

El estadounidense se ha sorprendido mucho por un ambiente “increíble”: “Los últimos cien metros que había caminado, con bengalas y todo, ha sido algo que nunca había vivido. Estoy contento de que hayamos podido devolver la energía al equipo”.

Sobre su situación personal, ha indicado que no llegó a San Sebastián con un plan. “Llegué con unas prioridades y hemos ido dando pasos poco a poco para ver qué funciona y qué no en el equipo”, ha explicado, sobre sus dos meses en la capital guipuzcoana.

“Estoy deseando que lleguen más cosas”, ha añadido.

Cuando ha sido cuestionado por el rival en la final, el Atlético de Madrid, ha comentado que el jueves se pondrán manos a la obra ya que es el siguiente rival liguero del cuadro txuri urdin.

El goleador del partido de vuelta ha sido Mikel Oyarzabal, un jugador “especial” para este equipo: “Es humilde, respetuoso… es un capitán en muchísimos aspectos, y estoy muy contento de que haya sido él el goleador”.