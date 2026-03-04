Fútbol Internacional
04 de marzo de 2026 - 10:55

No habrá seguidores del Galatasaray en la vuelta en Liverpool por la sanción de la UEFA

Redacción deportes, 4 mar (EFE).- El Galatasaray no contará con el apoyo de su afición en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en el estadio de Anfield el próximo día 18 tras la sanción impuesta por el Comité de Apelación de la UEFA por los incidentes ocurridos en Turín en la ronda previa ante la Juventus.

Por EFE

La sanción comunicada este miércoles por el órgano disciplinario de la UEFA establece una multa de 40.000 euros al Galatasaray y la prohibición de vender entradas a sus aficionados visitantes para el próximo encuentro de competición europea por lanzamiento de objetos, encendido de fuegos artificiales y disturbios.

Estos actos violentos ocurrieron el 25 de febrero en el Allianz Stadium de Turín, en el que el equipo turco logró la clasificación para octavos a pesar de perder 3-2 ante la 'Juve' gracias al 5-2 de la ida en Estambul.

La ida contra el Liverpool en el estadio Ali Sami Yen tendrá lugar el próximo martes, día 10.