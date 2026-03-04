No habrá seguidores del Galatasaray en la vuelta en Liverpool por la sanción de la UEFA

La sanción comunicada este miércoles por el órgano disciplinario de la UEFA establece una multa de 40.000 euros al Galatasaray y la prohibición de vender entradas a sus aficionados visitantes para el próximo encuentro de competición europea por lanzamiento de objetos, encendido de fuegos artificiales y disturbios.

Estos actos violentos ocurrieron el 25 de febrero en el Allianz Stadium de Turín, en el que el equipo turco logró la clasificación para octavos a pesar de perder 3-2 ante la 'Juve' gracias al 5-2 de la ida en Estambul.

La ida contra el Liverpool en el estadio Ali Sami Yen tendrá lugar el próximo martes, día 10.