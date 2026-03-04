Oyarzabal destaca que la Real tenía una "espina clavada" con la Copa del Rey

Ha expresado su satisfacción por poder ofrecer a la afición txuri urdin una final con público, después del título de 2021 a campo vacío, en plena pandemia de la covid-19.

La clave, ha dicho, ha sido ser "ellos mismos", "no regalar un esfuerzo" y "tener las cosas claras" para saber "cuándo defender hacia adelante y cuándo hacia atrás".

El autor del gol que ha certificado la clasificación para la final ha asegurado que el partido ha sido duro, con momentos "incómodos" y la Real ha tenido que sufrir para superar al Athletic.

Sobre la final contra el Atlético, Oyarzabal ha apostado por penar en el fin de semana y en la liga hasta que llegue el 18 de abril.

Por la zona mixta ha pasado también el centrocampista Jon Gorrotxategi, quien ha asegurado que el apoyo de la afición ha sido "increíble" desde que el autobús de la Real Sociedad ha sido recibido al llegar al estadio de Anoeta.

También ha tenido esta sensación en el momento del decisivo gol de penalti marcado por el capitán, Mikel Oyarzabal. "La celebración de la grada ha sido increíble. La verdad es que estamos muy agradecidos".

Preguntado por los planes de su cuadrilla para el 18 de abril, el cetrocampista eibartarra ha dicho que imagina que alguno de sus amigos viajará a Sevilla, mientras que otros, que son del Athletic, hoy "estarán más fastidiados", ha bromeado.