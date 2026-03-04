Valverde: "Está siendo una temporada muy complicada en muchos sentidos"

El técnico del equipo bilbaíno ha lamentado la eliminación de su equipo ante la Real -que será la que se mida al Atlético de Madrid en la final- por un tanteo global de dos goles a cero. “Cuando pierdes una oportunidad de llegar a una final tienes un punto de frustración”, ha comentado al comienzo de la comparecencia.

Su equipo no ha podido marcar en los más de 180 minutos de la eliminatoria, una faceta en la que no han estado bien debido a que no han podido “generar ocasiones”. “Tenemos que reconocer que la Real ha jugado una eliminatoria mejor que la nuestra. Han llegado mejor, y nosotros no hemos podido hacer daño”, ha añadido.

“No ha sido un partido de grandes ocasiones, y ellos han estado bien en defensa. Pensábamos que al final tendríamos alguna ocasión, pero ha llegado el penalti y se ha acabado”, ha analizado el partido.

El partido de vuelta no ha tenido muchas ocasiones para ninguno de los dos conjuntos: “Ellos han estado firmes y sólidos. Ha habido momentos en los que intentábamos meterlos atrás, pero han estado bien y nos costaba generar en ataque”.

Sobre el penalti, ha indicado que no sabía lo que estaban revisando porque no lo había visto, pero en definitiva, “no ha sido clamoroso y ha salido de la nada”. A pesar de ello, el Athletic ha tenido un par de ocasiones claras al final del partido porque son “un equipo que lo da todo hasta el final”.

La gran sorpresa en el once de Txingurri ha sido que Vivian ha jugado de lateral derecho: “Es un jugador firme y lo ha hecho bien. Ha estado fuerte ante Barrenetxea, que es un jugador desequilibrante”.

“A lo largo de mi vida he perdido muchas más cosas de las que he ganado. Lógicamente no estoy para tirar cohetes, pero hay que aceptar lo que viene sabiendo que te has podido equivocar. Los torneos los empiezan un montón de equipos, y solo gana uno”, ha concluido.