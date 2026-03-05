2-2 (4-5). Endrick se queda sin Copa

El Lyon se ha quedado con un solo objetivo, la Liga Europa. Se enfrentará en octavos de final al Celta y no podrá jugar Endrick, porque ya disputó minutos con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Es la única ilusión que le queda al conjunto francés, lejos del título en la Liga, competición en la que marcha tercero a doce puntos del PSG.

El Lens, que marcha con paso firme en la Copa y se enfrentará al Toulouse en semifinales, amargó la eliminatoria al Lyon, que se marchó al descanso con una losa de dos goles que pudo superar por los pelos tras el paso por vestuarios.

Florian Thauvin fue el primero en dar en la diana, con un zurdazo desde dentro del área con el que abrió el marcador a los 22 minutos. Y, justo antes del descanso, Abdallah Sima, con un misil desde el borde del área con el que culminó un contragolpe, abrió brecha para el Lens.

Entre medias, Endrick lo intentó sin suerte con un zurdazo lejano y apareció de nuevo al inicio de la segunda parte para intentarlo de nuevo con poco acierto desde fuera del área. Después, Roman Yaremchuk avisó con un disparo al larguero, Arthur Masuaku fue expulsado en el Lens y, justo al minuto, el propio Yaremchuk, en el 67, recortó distancias.

El Lens, con uno menos, murió en la orilla del éxito, porque Remi Himbert, al borde del pitido final, empató y mandó la eliminatoria a los penaltis, en los que el fallo de Moussa Niakhate, y la parada de Robin Risser, condenó definitivamente al Lyon e impulsó al equipo dirigido por Pierre Sage hasta las semifinales de la Copa de Francia.