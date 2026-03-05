Benedetto y Pizzini protagonizan el Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec

Los equipos esperan que la presencia de ambos en el partido de más expectativa de Ecuador les sirva de catapulta, pues Barcelona buscará resarcirse de la derrota por 2-1 ante el Deportivo Cuenca que tuvo en la fecha pasada, y Emelec del empate 1-1 ante Delfín.

La derrota ante el Cuenca y el reciente empate de local por 1-1 ante el brasileño Botafogo, por Copa Libertadores, obligará al técnico del Barcelona, el venezolano César Farías, a recurrir a sus principales figuras como Benedetto, con la mirada puesta también en el partido del próximo martes, en el que buscará en Brasil la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional.

Emelec, por su parte, buscará ganarle a su tradicional rival para darle alegría a sus seguidores, después de la crisis administrativa, económica y futbolística que lo puso en peligro de perder la categoría en enero pasado y de la que se está recuperando.

La jornada comenzará este viernes con el enfrentamiento entre el Delfín y el Guayaquil City, liderado por la exfigura de Barcelona, el argentino Damián Díaz.

El cetáceo expondrá el invicto, tras el triunfo 1-0 sobre el Deportivo Cuenca y el reciente empate 1-1 a domicilio del Emelec, y pondrá sus esperanzas en el delantero argentino Franco Ayunta.

El Independiente del Valle, campeón vigente y líder actual en Ecuador, intentará continuar con la defensa del título el próximo sábado contra el Mushuc Runa, pues en la primera fecha ganó por 2-0 a Guayaquil City y en la reciente se impuso también por 2-0 a domicilio del Manta.

Liga Deportiva Universitaria de Quito saldrá a intentar reencontrarse con la victoria en su visita a Libertad, tras la reciente derrota por 2-0 sufrida en su estadio frente a Macará.

La Universidad Católica continuará en su afán de salir del mal momento que vive fruto de la reciente eliminación de la Copa Libertadores, en el partido ante Leones del Norte, que estará liderado por el centrocampista argentino Emiliano Griffa.

- Partidos de la tercera fecha de la Liga Pro de Ecuador:

- Sábado: Universidad Católica-Leones del Norte; Barcelona-Emelec; Libertad-Liga de Quito y el Independiente del Valle-Mushuc Runa.

- Domingo: Aucas-Deportivo Cuenca y Macará-Técnico Universitario.