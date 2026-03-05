Giráldez, sobre el Real Madrid: "Viene de dos derrotas y eso lo hace más peligroso"

“Yo me cambiaba por ellos. Me gustaría estar segundo en la Liga y en octavos de Champions. Están en un momento de la temporada de posicionarse, van a luchar por los dos títulos más importantes de los que podamos competir los equipos de la liga española”, comentó en rueda de prensa.

Recordó que Arbeloa lleva “muy poco” como técnico del primer equipo y dijo que necesita “tiempo” para que los jugadores se adapten a su idea de juego.

En este sentido, dijo que ve un Real Madrid “distinto” al de Xabi Alonso, y subrayó que “el tiempo” dirá si Arbeloa marcará “una época” como entrenador en el equipo blanco y si fue "buena" la decisión de cambiar de entrenador.

“Vienen de dos derrotas, que no es algo normal o habitual en un equipo como el Real Madrid o el Barça, y eso les hace, todavía, más peligrosos. Sabemos que si algún día se podían despistar", aunque "ahora mismo no va a ser porque no es habitual esa racha de resultados”, advirtió.

Para Giráldez, el conjunto madridista “siempre es favorito” salvo cuando juega contra el FC Barcelona o algunos de los grandes equipos de la Liga de Campeones.

“Están un peldaño por encima de los demás”, incidió Giráldez, quien asume que su equipo necesitará dar su “máximo nivel” para repetir el triunfo de la primera vuelta.

“También parecía imposible que pudiéramos ganar en el Bernabéu y lo conseguimos. Nunca es sencillo competir contra el Real Madrid, para poder sacar un resultado favorable contra ellos hay que estar perfectos y tener esa pizca de suerte que tuvo el Getafe el otro día o que tuvimos nosotros en el Bernabéu”, ahondó.

Restó importancia a las bajas del rival porque “un equipo con el presupuesto del Real Madrid no depende de uno, dos, tres o cuatro que puedan faltar”, aunque reconoció que el internacional francés Kilyan Mbappé “no tiene sustituto en el mundo" porque "es un jugador único, con unas características muy especiales”.

“Jugarán con Gonzalo, Brahim o Vinicius arriba, jugadores con otros recursos, con otras maneras de hacerte daño. Probablemente cuando está Mbappe te cargan menos del centro remate; con Gonzalo lo harán más y tenemos que defender en ese aspecto de una manera distinta. Probablemente Gonzalo sea más defensor en primera línea que Mbappé y tenemos que ser capaces de superar esa primera presión”, expuso.

Pidió “no menospreciar” al Real Madrid porque es un rival ante el que no te puedes “relajar ni un segundo”, aunque él siente que pueden doblegar de nuevo al conjunto blanco.

“Tenemos que ser conscientes de quiénes somos y contra quién jugamos, saber la dificultad de poder manejar la posesión en el partido y poder generarles ocasiones y evitar que ellos las tengan”, destacó.

En su análisis del equipo blanco, Giráldez expuso que uno de los motivos para justificar sus números en el Santiago Bernabéu puede ser “la presión” que están sintiendo los nuevos jugadores de su propia afición.

“Hay una parte del juego del Real Madrid que lo hace muy peligroso cuando juega fuera de casa porque es uno de los mejores equipos del mundo con espacios. Y luego está que, a lo mejor, los rivales se le encierran menos cuando juegan como local. Y también es entendible que tiene mucho jugador muy joven, que acaba de llegar al Real Madrid, e igual que para los rivales es complicado jugar en el Bernabéu, pues para ellos también lo puede ser”, indicó.

“He notado un ambiente extraño en el Bernabéu en ciertos partidos, el otro día estuve en el campo y así lo sentí. Es algo lógico cuando vienes de ganar tantas Champions y tantos títulos de forma seguida, en un momento de los más importantes de su historia. Por eso ese cambio es tan difícil, además de que la plantilla se ha rejuvenecido mucho y ha habido un cambio de entrenador. Y eso sucede en un club en el que las expectativas siempre son máximas. Por eso, a veces la presión fuera de la casa no es tanta dentro que siempre sea altísima porque es el Real Madrid”, sentenció.