Laporta acusa a Font de "falta de conocimiento y experiencia de lo que es el Barça"

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto celebrado en Igualada (Barcelona), el primero desde que este jueves ha sido proclamado oficialmente candidato, el abogado barcelonés ha culpado al empresario de "desestabilizar" a la plantilla con los comentarios sobre Joan García, Joao Cancelo o Dani Olmo.

"Estos intentos o esta inexperiencia a la hora de desestabilizar la plantilla hablando de Olmo el día que nos jugamos la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, y hablar de Joan García y de Cancelo, no aporta nada y solo desestabiliza y denota una falta de conocimiento y de experiencia de lo que es el Barça", ha comentado.

Por ello, Laporta ha defendido que no se puede "poner en riesgo" lo que se ha construido en su último mandato dejando el club "en manos de una persona que lo basa todo" en hablar sobre su persona y los jugadores del primer equipo, lo que, en su opinión, "es una manera de desestabilizar".

"O meterse con Deco, que es otra manera de desestabilizar. Tenemos un proyecto deportivo que funciona", ha apostillado Laporta, que ha resaltado que su candidatura "habla de hechos".

"Los otros sólo dicen palabras, porque no pueden mostrar lo que han hecho, porque no han hecho nada. Sí (que han hecho) poner palos en las ruedas, sí, y negar evidencias, también, y decir cosas que no son ciertas, también", ha aseverado Laporta.