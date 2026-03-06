España se enfrenta a Ucrania en Turquía entre incógnitas por la guerra

La selección ucraniana, número 34 del ranking mundial, no puede disputar los encuentros de esta fase en su territorio nacional a causa de la invasión rusa. La sede elegida fue Antalya, en Turquía, pero la proximidad del país con la zona afectada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán también puso en duda la disputa del partido.

Por este motivo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió posponer el viaje del combinado español a Turquía, previsto para el jueves, y la selección española viajó finalmente este viernes después de entrenar en la tarde del jueves todavía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se opuso tajantemente al desplazamiento, al considerar que "la seguridad y la integridad de las futbolistas deben ser siempre la prioridad absoluta por encima de cualquier compromiso deportivo". La UEFA se negó a aplazar el partido, por lo que no acudir a Antalya habría supuesto la pérdida del encuentro y una potencial sanción.

Finalmente, la ventana internacional sigue su curso. El pasado martes, España se impuso a Islandia por 3-0 en el primer encuentro de esta fase de clasificación para el Mundial, competición en la que la selección puede revalidar el título que obtuvo en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Respecto al anterior encuentro, hay un cambio obligado en la convocatoria de Sonia Bermúdez para esta ventana. La jugadora de la Real Sociedad Aiara Agirrezabala regresó a la disciplina de su club el pasado jueves tras sufrir unas molestias en el aductor izquierdo durante el entrenamiento.

La seleccionadora española, que efectuó once cambios en las elegidas para esta ventana respecto a las que ganaron la Liga de Naciones el pasado diciembre, podría seguir haciendo pruebas para encontrar su once de gala. La portería, contra Islandia, fue para Adriana Nanclares, en detrimento de la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez, que regresaba con España después de un año y medio.

Las otras grandes novedades del once fueron la incorporación de Patri Guijarro en la medular, que no había podido ponerse a las órdenes de Sonia Bermúdez hasta ahora por lesión y apunta a ser fija, y la de Inma Gabarro en el ataque. Edna Imade, que hizo el tercer gol de España ante Islandia, podría ser de la partida.

España, primera en la clasificación mundial de la FIFA, tendrá enfrente a una selección ucraniana sobre la cual Bermúdez insistió en que no debían confiarse a pesar de la diferencia teórica de nivel. "La gente nos da por clasificadas, pero tenemos un grupo con rivales muy fuertes y actualmente cualquier equipo te compite”, avisó la entrenadora madrileña.

En el primer partido en el camino hacia el Mundial, Ucrania cayó derrotada por 1-6 contra Inglaterra, el otro integrante del grupo A3, con un gol de Yana Kalinina. Los precedentes entre España y la selección ucraniana están igualados: de cuatro enfrentamientos, dos victorias para Ucrania (en 1997 y 1998) y dos para las españolas (en 2021 y 2022).

Ucrania: Kateryna Samson; Maryna Shayniuk, Yana Kotyk, Katerina Korsun, Olga Basanska; Veronika Andrukhiv, Anna Petryk, Olga Ovdiychuk; Yana Kalinina; Nicole Kozlova y Roksolana Kravchuk.

España: Adriana Nanclares; Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina, Olga Carmona; Mariona, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López, Edna Imade y Claudia Pina.

Estadio: Mardan Antalyaspor (Antalya, Turquía).