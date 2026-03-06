Font: "El único peligro para la institución es el Barça de los amigos y familiares"

"El único peligro para la institución, creo que todo el mundo lo sabe y es evidente, es el FC Barcelona de los pocos: el Barça de los amigos, de los conocidos, familiares y allegados", ha respondido con contundencia el empresario catalán.

Estas declaraciones se producen tras las críticas de Laporta, quien este mismo viernes calificó a Font como "el único peligro para el proyecto deportivo del Barça" y lo acusó de ser el "portavoz" de la que considera la "peor campaña de desprestigio de la historia del club", en referencia al llamado 'caso Negreira'.

"Los principales afectados somos los socios y socias. O ponemos fin a las malas prácticas, o dejamos de hacer cosas a escondidas, sin saber muy bien por qué y con dinero de por medio que genera sospechas y no se puede explicar claramente; o lo hacemos, o el Barça seguirá en peligro", le ha respondido Font desde su sede electoral en la avenida Diagonal 682 de la capital catalana.

El candidato ha cuestionado varias decisiones de la directiva actual que, a su juicio, "sí que realmente desprestigian al Barça", incluyendo pagos de comisiones sin justificación, acuerdos de patrocinio polémicos y la gestión de las obras del nuevo Spotify Camp Nou, que, ha advertido, serán "más lentas y costosas" de lo previsto.

"Lo que realmente desprestigia al Barça es un club donde los cargos principales se asignan por amistad o parentesco, y no se colocan los mejores profesionales posibles", ha subrayado Font, que ha insistido en que su proyecto apuesta por "transparencia, profesionalidad y unidad entre todos los socios".

El empresario ha criticado también la judicialización de la vida interna del club y ha defendido que su candidatura trabajará para que la institución sea "abierta, democrática y participativa".

Entre sus propuestas, ha destacado la implementación de sistemas de voto por correo y electrónico para todos los socios, con el objetivo de garantizar la máxima participación y evitar que "la democracia interna se vea comprometida".

Font ha remarcado que su proyecto representa "el Barça de todos", frente al modelo que él denomina "Barça de los pocos", en el que un excuñado, refiriéndose a Alejandro Echevarría, "manda casi más que el presidente", ha dicho, reafirmando su compromiso de reforzar la estabilidad económica y deportiva del club.

Asimismo, el candidato ha destacado la importancia de recuperar la relación con las leyendas y empleados del FC Barcelona, considerados "esenciales" para garantizar "continuidad, calidad y prestigio en todas las áreas de la institución".

"Queremos un Barça que ilusione, que una a todos los socios, que sea transparente y profesional, y que recupere la confianza y la admiración de la gente que nos observa en todo el mundo", ha concluido Font.