Font promete facturar 1.650 millones sin comprometer el modelo de propiedad del Barça

"Los ingresos del club actualmente están en los niveles de la época de Bartomeu. La capacidad de la última junta directiva no ha sido más que ponerlos allí donde estaban, y nuestra voluntad es elevar la facturación hasta 1.650 millones de ingresos en la temporada 2030-2031, último año de mandato", ha subrayado el empresario catalán.

Desde su sede electoral en la avenida Diagonal 682 de la capital catalana, el candidato ha recordado que durante los últimos cinco años el Barça "ha perdido 1.000 millones" puesto que ha gastado "mil millones más de lo ingresado" y que si lo ha compensado ha sido "por la venta de patrimonio y las palancas financieras".

El empresario catalán ha advertido que un club como el Barça "no sea capaz de generar beneficios es un problema grave que pone en riesgo el modelo de propiedad y debilita el proyecto deportivo".

El empresario ha defendido una estrategia "coherente" entre proyecto deportivo y social para proteger la estabilidad del club. "La sección de baloncesto está trinchada; en el femenino hay seis jugadoras con dudas de renovación" y eso, a su juicio, "debilita al club", ha añadido.

El candidato ha indicado que el incremento de ingresos debe ir acompañado de una gestión adecuada del gasto: "Si no gestionamos bien, los gastos se dispararán igual y no generaremos beneficios. Nuestro plan pasa por incrementar ingresos y controlar el gasto para lograr más de 300 millones de beneficio. El Barça tiene potencial para hacerlo".

Entre las principales fuentes de crecimiento, Font ha destacado el negocio audiovisual y digital, que actualmente no genera ingresos, pero que al final del mandato "podrá aportar alrededor de 100 millones".

También ha señalado el área comercial a través de Barça Licensing & Merchandising (BLM), que "duplicará su facturación, pasando de 150 millones que da ahora a 360 millones al final del mandato", según sus previsiones.

Sobre derechos de televisión y patrocinios, Font ha valorado que "se ha hecho buena faena, aunque hay poco margen de negociación porque depende de LaLiga y la UEFA". En cuanto al estadio, ha subrayado que, a diferencia de lo que planteaba el expresidente Laporta, no plantean "en ningún caso" un estadio "para turistas".

El candidato ha explicado un plan que prevé aumentar ingresos del rendimiento del Spotify Camp Nou mediante el 'hospitality', sin comprometer la política de abonos, priorizando siempre al socio y ofreciendo un atractivo de entretenimiento para millones de personas.

Según el líder de la plataforma 'Nosaltres', los 300 millones de beneficio proyectados permitirán al Barça "reforzar el proyecto deportivo en todas las secciones y aspirar a ser campeón de Europa", financiar políticas sociales, incluyendo "abonos con descuentos", y proteger el modelo de propiedad "reduciendo deuda para garantizar la estabilidad futura".

Finalmente, Font ha calificado su plan de "ambicioso pero realista para que el club funcione de manera sostenible" y lo ha definido como "una hoja de ruta para generar beneficios, con mecanismos de control efectivos y convertir al Barça en una institución modélica".