Los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 definió el jueves a todos los clasificados de la Fase Preliminar. Aunque restan los cuatro procedentes de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, el segundo certamen internacional más importante del continente estableció a los componentes de los cuatro bombos para el sorteo de la fase de grupos.

Lea más: Vídeo: Los goles y los penales de la clasificación del Recoleta

Olimpia y Recoleta FC son los únicos representantes del fútbol paraguayo en la competencia. El Decano superó 1-0 a Sportivo Trinidense con un gol de Rubén Lezcano, mientras que el Canario eliminó 5-4 por penales a Nacional, en una noche épica del arquero suplente Óscar Toledo, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Los bombos de la Copa Sudamericana

Olimpia compone el Bombo 1

Por el Ránking de Clubes de la Conmebol, Olimpia integra el bolillero 1 con River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing de Avellaneda, Gremio de Porto Alegre, Santos y América de Cali, a los que no enfrentará en el cuadro principal. Los rivales del Rey de Copas serán los equipos de bolillero 2, bolillero 3 y bolillero 4 (menos Recoleta FC).

Recoleta integra el Bombo 4

Por su parte, en su primer participación histórica, Recoleta FC forma parte del bolillero 4, en el que también están Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra y a los cuatro perdedores de la Fase 3 de la Copa Libertadores: Juventud o Independiente Medellín; O’Higgins o Tolima, Carabobo o Sporting Cristal y Barcelona o Botafogo.

Copa Sudamericana: ¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 está programada para el jueves 19 de marzo, a las 20:00, hora de Paraguay, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la ciudad de Luque. Además, será oficializado el cuadro principal de la Copa Libertadores 2026, al que clasificaron Cerro Porteño y Libertad.

Lea más: Video: El gol de Rubén Lezcano para la clasificación de Olimpia