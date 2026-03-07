Alemany: “Griezmann tiene contrato y va a seguir con nosotros”

“Tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros. Ahí no hay ninguna novedad. Estamos donde estamos, está teniendo un rendimiento espectacular, va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más”, valoró en declaraciones a Movistar+.
“Antoine tiene esta temporada y otra más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares. Y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma lo van a aplaudir (los aficionados) como siempre”, expuso Alemany.