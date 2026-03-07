Fútbol Internacional
07 de marzo de 2026 - 15:20

Alemany: “Griezmann tiene contrato y va a seguir con nosotros”

Madrid, 7 mar (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, aseguró este sábado que Antoine Griezmann “va a seguir” en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato hasta 2027, tras la oferta recibida por el futbolista francés del Orlando City para ficharlo antes del próximo 26 de marzo.

Por EFE

“Tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros. Ahí no hay ninguna novedad. Estamos donde estamos, está teniendo un rendimiento espectacular, va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más”, valoró en declaraciones a Movistar+.

“Antoine tiene esta temporada y otra más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares. Y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma lo van a aplaudir (los aficionados) como siempre”, expuso Alemany.