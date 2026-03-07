El Levante confía en la racha de Espí y Míchel apuesta por el argentino Echeverri

Espí marcó los dos goles de la victoria del Levante ante el Alavés en los últimos minutos del encuentro de la jornada anterior. El delantero es la principal novedad de la alineación levantinista junto con el centrocampista Oriol Rey, que suple al lesionado Ugo Raghouber.

Por su parte, el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, apuesta por el joven argentino Claudio Echeverri, que reemplaza en el once a Bryan Gil, lesionado de la rodilla tras sufrir un resbalón en el último entrenamiento antes del partido.

Castro ha elegido una alineación formada por Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Olasagasti, Rey; Tunde, Romero, Cortés; Espí.

Míchel ha escogido un once que forman Gazzaniga; Rincón, Blind, Reis, Martínez; Lemar, Witsel, Beltrán; Tsygankov, Echeverri; Vanat.