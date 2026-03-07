El Valencia quiere seguir su escalada en el estreno de Quique con el Alavés en Mestalla

Después de la victoria contra Osasuna en la pasada jornada, el equipo de Carlos Corberán se alejó en cinco puntos del descenso y es décimo quinto con 29 puntos, mientras que el conjunto vitoriano, que perdió contra el Levante en el Ciutat de València, está un puesto por debajo con dos puntos menos.

Conscientes de que dos victorias seguidas en una lucha por la salvación tan ajustada suponen un gran impulso, los valencianistas querrán sumar otros tres puntos para seguir alejándose de la zona roja ante un equipo que comienza una nueva etapa con el técnico madrileño después de la marcha de Eduardo Coudet a River Plate.

Será la octava vez que Quique visite Mestalla. En los siete partidos, su balance es de dos empates y cinco derrotas mientras dirigía a Getafe, Atlético, Espanyol y Sevilla.

El conjunto ché volverá a jugar en casa por segundo jornada consecutiva y quiere aprovechar su condición de local para volver a ganar como lo hizo contra el equipo de Alessio Lisci.

Para el partido, Corberán no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, ambos dados de baja en la competición, José Copete y Julen Agirrezabala.

Tampoco estará disponible el delantero argentino Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias en el tendón rotuliano que le harán perderse su tercer partido consecutivo.

Corberán podría contar por primera vez con el lateral derecho Renzo Saravia, que ha seguido un plan de entrenamiento personalizado a modo de mini pretemporada exprés para alcanzar el ritmo competitivo.

El once del Valencia podría ser el mismo que el del último partido, en el que fueron novedades Thierry Rendall en el lateral derecho, Javi Guerra y Guido Rodríguez en el centro del campo y Filip Ugrinic por detrás del punta Sadiq.

Quique Sánchez Flores apenas ha tenido tiempo para poner su sello. El objetivo será cambiar las cifras alavesistas como visitante y subir el porcentaje de acierto en las áreas.

También pondrá a prueba la historia del club vasco, pues los últimos cuatro entrenadores del Alavés no han podido ganar en su primer partido como babazorros.

Los albiazules acumulan cuatro duelos sin vencer y necesitan cambiar una dinámica que les ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso.

Las ausencias condicionarán el primer equipo que alinee el nuevo preparador albiazul. El central Facundo Garcés es baja definitiva hasta la próxima temporada tras la ratificación de la sanción de la FIFA por su pasaporte malayo, mientras que Pablo Ibáñez y Víctor Parada están sancionados.

Como aspecto positivo, el central Ville Koski podría debutar en una debilitada zaga y el delantero Mariano Díaz vuelve a una convocatoria cuatro meses después de que lo apartara del equipo Eduardo Coudet.

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Rioja, Guido, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Guevara, Ibáñez, Ángel, Aleñá; Toni o Denis y Lucas Boyé.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité andaluz).