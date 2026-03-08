08 de marzo de 2026 - 10:55
Buchanan y Mouriño ponen en ventaja al Villarreal ante un Elche de más a menos (2-0)
Vila-real (Castellón), 8 mar (EFE).- Un gran gol del canadiense Tajon Buchanan a la media hora de juego y otro del uruguayo Santiago Mouriño, a cinco minutos del descanso, permiten al Villarreal dominar con claridad el marcador tras una primera parte en la que el Elche fue de más a menos.
Tras un buen inicio del equipo ilicitano, que dispuso de varias ocasione de gol, la calidad de los atacantes del Villarreal acabó por desarbolar al Elche, al que salvó Dituro de una derrota más abultada en los primeros 45 minutos.