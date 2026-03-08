El Inter Miami gana sufriendo al DC United y el New York City golea 5-0 al Orlando

El DC United hospedó al Inter Miami en Baltimore, en el estadio de los Ravens de la NFL con capacidad para más de 70.000 espectadores, lejos de Washington y de su recinto, el Audi Field, en el que solo caben 20.000.

Messi no defraudó a los aficionados que hicieron el camino hasta Baltimore, con un golazo de bolea al primer toque asistido por su compatriota Mateo Silvetti. Era el segundo del Inter, que se había adelantado de la mano de Rodrigo de Paul.

El partido se le complicó al Inter Miami en el segundo tiempo, con DC United acortando distancias y apretando en busca del empate hasta el pitido final sin que Las Garzas supieran reaccionar.

"La sensación de no tener el control del partido para nosotros es rara porque somos un equipo que suele tenerlo, y cuando no lo tenemos se nos nota a disgusto. En el segundo tiempo cedimos mucho terreno", afirmó en rueda de prensa Mascherano, que valoró que su equipo supo "defender el resultado hasta el final".

El New York City derrotó por 5-0 al Orlando City después de que el portero visitante, el canadiense Maxime Crépeau, fuese expulsado en el minuto 16 por agarrar el balón con las manos fuera del área.

Aprovechando la superioridad numérica, Ojeda, Fernández y Moralez, de penalti, hicieron el 3-0 antes del descanso. Keaton Parks con un doblete al poco de la reanudación puso el definitivo 5-0.

El Orlando City, entrenador por el colombiano Óscar Pareja, solo conoce la derrota en este inicio de temporada.

Además de estos dos partidos, también este sábado el Nashville se impuso por 3-1 al Minnesota United, aún sin James Rodríguez disponible. El argentino Cristian Espinoza anotó una de las dianas del Nashville.

New York City y Nashville comparten liderato en la Conferencia Este con 7 puntos cada uno.

El Salt Lake City ganó por 2-3 al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino, que como el Orlando City ha perdido todos los partidos que ha disputado. El catalán Sergi Solans abrió el marcador para los visitantes.

El Charlotte, por su lado, ganó por 3-1 al Austin entrenado por el español Nico Estévez, que jugaron con diez prácticamente todo el partido por expulsión del brasileño Guilherme Biro, con un doblete del mallorquín Pep Biel.

Y el Colorado Rapids derrotó por 4-1 al Los Angeles Galaxy con un gol del colombiano Alexis Manyoma y un doblete del brasileño Rafael Navarro en el tramo final del partido, después de que los angelinos también se quedasen con diez.

También se disputaron el Sporting Kansas City 0-1 San Diego, Philadelphia 0-1 San Jose Earthquakes, St. Louis 0-1 Seattle Sounders y Columbus Crew 0-0 Chicago Fire.