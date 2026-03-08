El venezolano Wiki Carmona firma un doblete en el triunfo de Montreal sobre NY Red Bulls

Carmona se estrenó de esta manera en su primera titularidad con el equipo quebequés, al que fue traspasado en febrero.

El Montreal abrió el marcador con un penalti transformado por el alemán (internacional con Ghana) Prince Owusu en el minuto 8.

Carmona firmó el segundo justo antes del descanso con un disparo de falta desde la banda derecha que se coló entre las piernas de jugadores de ambos equipos antes de batir al guardameta Ethan Horvath.

El venezolano sentenció con el 0-3 en el minuto 68 tras aprovechar una salida de balón de Horvath bajo presión: Carmona robó el esférico y fusiló a puerta. El venezolano no celebró ninguno de sus goles.

Por otro lado, el Toronto venció por 0-1 al Cincinnati con gol del húngaro Dániel Sallói en el minuto 86 en el partido que cerró la tercera jornada de liga, completando además el pleno de equipos canadienses, después de la victoria anoche del Vancouver.

Al término de la tercera fecha, New York City y Nashville lideran el Este con 7 puntos seguidos del Inter Miami con 6, mientras que San Diego, Vancouver, Los Angeles FC y San Jose Earthquakes encabezan el Oeste con 9 puntos (pleno de victorias).