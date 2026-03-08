Messi y De Paul guían al Inter Miami, que acaba pidiendo la hora

DC United dejó su hogar habitual, el Audi Field de Washington, para recibir al Inter Miami en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el estadio de los Baltimore Ravens de la NFL con capacidad para más de 70.000 espectadores.

El cambio no le trajo suerte. Lionel Messi y compañía se hicieron con el duelo temprano, poniendo presión sobre la portería defendida por Sean Johnson, perforada por primera vez por Rodrigo de Paul en el minuto 17.

En una jugada por la banda izquierda iniciada por Germán Berterame, que puso el balón dentro del área para Telasco Segovia, este asistió a Rodrigo de Paul, quien cruzó un disparo a la escuadra de Sean Johnson para abrir el marcador.

El segundo tampoco se hizo esperar: Mateo Silvetti puso un pase en profundidad al interior del área para Messi, que superó a Johnson con una bolea para el 2-0 en el minuto 27; una genialidad del astro argentino. Tuvo otra ocasión Messi que salió rozando el poste y también pudo el DC United acortar distancias en una oportunidad de Silvan Hefti al que el brasileño Micael birló el balón cuando el lateral enfundaba el disparo. Reacción del DC United

Los hombres de René Weiler, que este año se han reforzado con el fichaje del delantero israelí Tai Baribo, apretaron al inicio del segundo tiempo, aunque las ocasiones llegaban en cuentagotas.

Una de las mejores fue del rumano Louis Munteanu en el minuto 64, recién ingresado al campo, con una chilena que salió besando el poste de Dayne St. Clair. Pero ante la pasividad del Inter Miami, acabó llegando el premio para el DC United en el minuto 75 en un contragolpe culminado por Baribo, que aprovechó un rechazo más parecido a una asistencia de Dayne St. Clair tras un primer disparo de Jackson Hopkins.

El Inter Miami no reaccionó con el gol encajado y los capitalinos buscaron el empate con ímpetu hasta el pitido final, tomando el dominio del partido con varias ocasiones aunque sin llegar a inquietar a St. Clair.

Con el DC United volcado, De Paul pudo sentenciar el partido solo ante el portero, pero lanzó el balón a las nubes. Triunfo sufrido para el Inter Miami después de duelos accidentados en las dos primeras jornadas de liga, en las que cayó por 3-0 ante el Los Angeles FC en su estreno en la liga y luego tuvo que remontar dos goles en contra ante Orlando City. EFE