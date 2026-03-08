Serie A Italiana: Milan se lleva el derbi

Gracias a este resultado, el Calcio gana algo de emoción, ya que el AC Milan, segundo, recorta de 10 a 7 puntos su desventaja respecto al líder, Inter.

Por detrás, el Napoli, defensor del título y que el viernes ganó 2-1 al Torino, es tercero, ahora a 11 puntos del Inter, con lo que revitaliza un poco sus reducidas opciones de revalidar su corona. Cualquier otro resultado que no hubiera sido un triunfo rossonero parecía servir el Scudetto en bandeja al Inter, que en cualquier caso sigue siendo el gran favorito al título.

El Inter, privado de su atacante argentino Lautaro Martínez –lesionado–, cortó una racha de quince partidos (catorce triunfos, un empate) sin perder en liga. El ecuatoriano Estupiñán, que no marcaba en la Serie A desde su llegaba al principio del curso, consiguió el único tanto del partido en el minuto 35.

El Inter no perdía en la Serie A desde el 23 de noviembre, aunque en febrero sufrió un duro golpe al ser eliminado en el playoff de repesca de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt noruego. En los derbis de Milán, el Inter no gana desde abril de 2024.

Otros resultados de este domingo: Lecce 2-Cremonese 1, Bolonia 1-Hellas Verona 2, Fiorentina 0-Parma 0. El lunes cierran la fecha 28 de la Serie A, Lazio ante Sassuolo, desde las 16:45 hora paraguaya.

