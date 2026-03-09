Kike García (Espanyol) suma ante el Real Oviedo su sexto tanto en LaLiga

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 18 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 14 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 13 goles: Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano)

- Con 9 goles: Lucas Boyé (ARG) (2p) (Alavés); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 7 goles: Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) y André Silva (POR) (1p) (Elche); ; Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad);

- Con 5 goles: Toni Martínez (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Buchanan (CAN) (Villarreal).

Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero y Espí (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz (Osasuna); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Bellingham (ING) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) y Carlos Soler (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) e Isaac (Sevilla); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG), Nico González (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Bakambu (CGO) (Betis); Ferran Jutglá y Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Satriano (URU) (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira y Reina (MAR) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Pépé (CIV) y Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Sancet (2p), Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal, Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG), Mario Martín (Getafe); Joel Roca y Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), 'Pacha' Espino (URU), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio, Fede Valverde (URU) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios, Lookman (NIG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Marc Aguado y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Pep Chavarría, Óscar Valentín y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Tchouameni (FRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta).