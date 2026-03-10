Alianza Lima es el nuevo líder del Apertura peruano tras vencer a Melgar

El conjunto blanquiazul subió al primer puesto de la tabla de posiciones al sumar 16 puntos y ganar con goles de su capitán y goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, a los 32 minutos de juego, el ecuatoriano Jairo Vélez a los 66 minutos y Renzo Garcés a los 84 minutos.

Por su parte, Jhonny Vidales descontó para Melgar con un tiro de penal a los 44 minutos.

Con ese resultado, Alianza desplazó a Los Chankas al segundo lugar, con 14 puntos, seguido por UTC con 13 unidades y el tricampeón Universitario con 11 puntos, que el domingo perdió ante Los Chankas por 3-1.

En tanto, Melgar es séptimo en la tabla de posiciones con nueve puntos acumulados en las seis primeras fechas del Apertura.

Este lunes se completó la jornada también con el partido que ganó Cienciano por 3-1 a Sport Boys, con anotaciones de Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Cristian Souza, mientras que el argentino Luciano Nequecaur marcó para los rosados.