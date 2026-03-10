El Camp Nou obtiene la licencia para albergar partidos con 62.000 espectadores

Así lo ha confirmado a EFE el consistorio barcelonés, que ha dado luz verde al permiso de la fase 1c de la remodelación del estadio ubicado en el barrio de Les Corts, que ampliará en unos 17.000 espectadores el aforo provisional de unos 45.000 asientos que contaba en la actualidad.

Esta autorización incluye los dos anfiteatros del gol norte del Spotify Camp Nou, y se suma a la licencia ya concedida de la fase 1a y 1b, que engloba las áreas de tribuna, lateral y gol sur de primera y segunda gradería.

De esta manera, el partido liguero del próximo domingo día 15 de marzo frente al Sevilla, día en el que además se celebran las elecciones a la presidencia de la entidad, ya podrá ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores de un estadio que, cuando finalicen sus obras, alcanzará los 105.000 asientos.

La importancia de obtener la licencia 1c ha sido una de las cuestiones sobre las que más ha insistido en las últimas semanas el presidente saliente de la entidad y aspirante a la reelección, Joan Laporta, quien había pedido celeridad al consistorio para su aprobación.

Con todo, el Barcelona debe tramitar ahora los 14.000 abonos que estarán disponibles para los socios del 'gol nord'. El pasado 19 de febrero, la entidad confirmó que estas nuevas localidades serían asignadas "prioritariamente" a la masa social azulgrana.

Con la obtención de este permiso, también está prevista la apertura de unas 1.200 localidades en el gol sur para el espacio reservado a la grada de animación, que en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ya se situó en una de las esquinas del estadio con unos 750 aficionados.

Desde Newcastle, donde el FC Barcelona juega este martes la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el presidente interino de la entidad, Rafael Yuste, ha dicho que se trata de "una gran noticia" porque el club tendrá este domingo en el Spotify Camp Nou "62.000 socios y socias que darán apoyo al equipo".

"También será muy bueno porque ayudará a que este domingo -que se celebran elecciones a la presidencia del club- haya más participación en las votaciones", ha indicado.