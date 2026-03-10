Simeone alinea a Le Normand, Lookman, Cardoso, Griezmann y Julián Alvarez

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera, a falta de su posicionamiento final sobre el terreno de juego.
Pablo Barrios, ya recuperado de una lesión muscular, empieza en el banquillo, junto a Álex Baena, José María Giménez, Koke Resurrección, Alexander Sorloth, Clement Lenglet, Thiago Almada, Nahuel Molina, Obed Vargas, Nico González, Julio Díaz y Juan Musso.
Igor Tudor, técnico del Tottenham, empieza el encuentro con Antonin Kinsky; Pedro Porro, Cristian ‘Cuti’ Romero, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Pape Sarr; Mathys Tel, Randal Kolo Muani y Richarlison.
Conor Gallagher es suplente en el conjunto londinense.