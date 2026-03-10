Fútbol Internacional
10 de marzo de 2026 - 16:05

Simeone alinea a Le Normand, Lookman, Cardoso, Griezmann y Julián Alvarez

Imagen sin descripción

Madrid, 10 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este martes a Robin Le Normand, Ademola Lookman y Johnny Cardoso, sitúa en el medio a Marcos Llorente y cuenta en el ataque con Antoine Griezmann y Julián Alvarez en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham.

Por EFE

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso y Ademola Lookman, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera, a falta de su posicionamiento final sobre el terreno de juego.

Pablo Barrios, ya recuperado de una lesión muscular, empieza en el banquillo, junto a Álex Baena, José María Giménez, Koke Resurrección, Alexander Sorloth, Clement Lenglet, Thiago Almada, Nahuel Molina, Obed Vargas, Nico González, Julio Díaz y Juan Musso.

Igor Tudor, técnico del Tottenham, empieza el encuentro con Antonin Kinsky; Pedro Porro, Cristian ‘Cuti’ Romero, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Pape Sarr; Mathys Tel, Randal Kolo Muani y Richarlison.

Conor Gallagher es suplente en el conjunto londinense.