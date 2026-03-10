Simeone alinea a Le Normand, Lookman, Cardoso, Griezmann y Julián Alvarez

Madrid, 10 mar (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este martes a Robin Le Normand, Ademola Lookman y Johnny Cardoso, sitúa en el medio a Marcos Llorente y cuenta en el ataque con Antoine Griezmann y Julián Alvarez en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham.