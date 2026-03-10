Tchouaméni: "Va a ser difícil pero tenemos calidad"

"El Bernabéu en los partidos de Champions es increíble. Todo el equipo tenemos ganas de volver a casa para jugar partidos de Champions. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos calidades y la oportunidad de ganar este tipo de partidos también. Con el apoyo de la afición y con nuestro trabajo, tengo la confianza de que podemos hacer algo importante", aseguró.

Tchouaméni fue protagonista del 'Real Talks' en los medios del club blanco, donde reconoció que su técnico, Álvaro Arbeloa, le ha pedido que de un paso al frente en ataque y ha respondido con goles ante el Benfica y el Celta de Vigo.

"El míster Arbeloa me ha pedido que suba un poquito más con el equipo y tengo la oportunidad de marcar más goles. Sé lo que tengo que hacer en el campo, ganar balones, intentar jugar con mis compañeros y dar energía, ser un líder también. Intento ayudar lo máximo que puedo", manifestó.

En las preguntas de los aficionados, Tchouaméni confesó que con los compañeros que más se ríe son con Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé, y que el que más le sorprendió en el día a día fue Ferland Mendy.

"El compañero que más me ha sorprendido entrenando es Ferland Mendy, la gente no lo sabe pero en el entrenamiento parece que juega con sus niños", aseguró.